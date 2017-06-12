Число погибших паломников в Забайкалье возросло

Число погибших в дорожно-транспортном происшествии в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края с автобусом паломников возросло до 12 человек. Одна из пострадавших скончалась при транспортировке в Бурятию.

По данным пресс-службы краевого Минздрава, на данный момент 12 погибших, передает ТАСС.

Как сообщила замминистра здравоохранения края Наталья Игнатьева, первый вертолет с тремя пострадавшими в крупном ДТП в Забайкалье уже прибыл в Читу. Второй борт везет четырех пострадавших, третий борт формируется. Остальных пострадавших повезут в Читу машинами скорой помощи.

Напомним, после ДТП на 702-м километре трассы "Байкал", где велись дорожные работы, с участием автобуса возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).