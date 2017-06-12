По факту ДТП с автобусом паломников возбуждено уголовное дело

После ДТП с участием автобуса в Забайкальском крае, в результате которого погибли 11 человек, возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Авария с автобусом произошла в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края на 702-м километре трассы Иркутск-Чита. Автобус Kia Grandbird съехал на обочину дороги и перевернулся. В результате ЧП погибли 11 человек, 36 были госпитализированы, в том числе одна женщина находится в коме. Одна девочка санавиацией направлена в Улан-Удэ, еще один ребенок находится в отделении травматологии Петровск-Забайкальцой ЦРБ.

ДТП произошло на 702-м километре трассы "Байкал", где велись дорожные работы.