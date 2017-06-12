Участок дороги в Забайкалье, где опрокинулся автобус с паломникам, ремонтировали

На участке дороги в Забайкалье, где накануне опрокинулся автобус, велись работы. В настоящее время специалисты выясняют, были ли там установлены необходимые предупреждающие знаки.

Будет создана комиссия по выяснению причин и обстоятельств ДТП.

Автобус, в котором находился 51 человек, упал с насыпи высотой до 30 метров в районе поселка Хохотуй Петровск- Забайкальского района, на 702-м километре трассы "Байкал". Погибли 11 человек, 36 были госпитализированы, в том числе одна женщина находится в коме. Автобус перевозил паломников.

"Аргументы недели" писали, что из Москвы в Забайкальский край направлены сотрудники центрального аппарата ГАИ России для оказания помощи следственно-оперативной группе по установлению причин и обстоятельств ДТП.