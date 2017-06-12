В Забайкалье опознаны трое погибших в ДТП с паломниками

Ранее поступило сообщение, что количество жертв крупной аварии с пассажирским автобусом в Забайкалье, перевозившем паломников, возросло до 12 человек. Личности троих погибших опознаны.

Автобус с 51 пассажиром возвращался в Читу из села Красный Чикой, где находится обитель преподобного Варлаама, пустынника Чикойского. На 702-м километре трассы "Байкал" возле поселка Хохотуй автобус упал с 30-метрового обрыва и перевернулся. На месте погибли 10 человек, состояние 34 пострадавших оценивается как крайне тяжелое.

Первый вертолет с тремя пострадавшими в крупном ДТП уже прибыл в Читу. Второй борт везет еще четверых, третий борт формируется. Остальных пострадавших повезут в Читу машинами скорой помощи.

Следком Забайкалья обнародовал видео с места аварии.