Обнародовано видео с места ДТП в Забайкалье, в котором погибли 11 паломников

Следственное управление СК по Забайкалью обнародовало видео с места аварии в Забайкалье, где погибли паломники. Они возвращались из села Урлук Красночикойского района, где находится обитель преподобного Варлаама, пустынника Чикойского.



Автобус Kia Granbird, перевозивший паломников, упал с 30-метрового обрыва и перевернулся. На месте погибли 10 женщин и мужчина-водитель, еще одна женщина скончалась по дороге в больницу. 37 человек госпитализированы в тяжелом состоянии, один находится в коме.



Авария произошла в районе поселка Хохотуй, на 702-м километре трассы "Байкал". Читинская митрополия арендовала автобус у транспортного мероприятия, за рулем находился опытный водитель. Начата доследственная проверка по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").



