16-летняя москвичка, состоящая в “группах смерти”, трижды пыталась убить себя

Сотрудники столичных правоохранительных органов проводят проверку по факту доведения до самоубийства 16-летней девушки, которая трижды пыталась свести счеты с жизнью.

Тревогу забила мать девушки после того, как обнаружила на странице своей дочери в социальной сети “ВКонтакте” переписку с администратором одной из групп. Сообщения, как оказалось, затрагивали пугающую тему - уход из жизни, сообщает РЕН ТВ. В рамках проверки следователям предстоит дать оценку действиям администраторов.

Накануне же стало известно, что Филипп Будейкин, известный в соцсетях как администратор “групп смерти” Лис, по результатам психологической экспертизы был признан вменяемым и отдающим себе отчет в своих действиях.