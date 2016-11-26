Следователь о деле "групп смерти"
26 ноября 2016, 10:35 [«АН-онлайн», М. Грачёв ]
Какие доказательства вины Филиппа Будейкина есть у следствия, как работали «группы смерти» и как уберечь детей от губительного влияния, рассказал «Санкт-Петербург.ру» следователь Антон Брейдо.
Филипп Будейкин, известный в социальной сети «ВКонтакте» как Филипп Лис, находится под арестом по делу о «группах смерти». Ему предъявлено обвинение по статье «доведение до самоубийства в форме подстрекательства». Администратора «групп смерти» обвиняют в доведении до самоубийства 15 подростков.
В данный момент следствие изучает изъятые у обвиняемого электронные носители. Также Будейкину предстоит пройти судебно-психиатрическую экспертизу на предмет вменяемости. Под следствием Филипп Будейкин своей вины не признает, но за день до задержания под диктофонную запись он фактически признался во всем в интервью «Санкт-Петербург.ру».
Антон Брейдо, руководитель первого следственного отдела первого управления по расследованию особо важных дел (преступления против личности и общественной безопасности), в беседе с «Санкт-Петербург.ру» раскрыл подробности по делу администратора «групп смерти».
продолжение материала на портале "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.РУ" 25.11.16