Администратор «групп смерти». Чистосердечное признание

«Санкт-Петербург.ру» подчеркивает, что осуждает действия, совершенные Филиппом Будейкиным и считает их достойными уголовного наказания. Незыблемой ценностью для редакции остается человеческая жизнь. Данный текст публикуется исключительно для того, чтобы рассказать всю правду об этой истории, и объяснить, что двигает людьми, склоняющими других к суициду.



Во, вторник, 15 ноября стало известно о задержании Филиппа Будейкина, администратора «групп смерти» в социальной сети «ВКонтакте», где подросткам якобы внушали мысль о суициде. За несколько дней до ареста Филипп Будейкин под диктофонную запись рассказал «Санкт-Петербург.ру», как все было на самом деле и зачем он подталкивал подростков к суициду.



На прошлой неделе, 11 ноября, я как корреспондент «Санкт-Петербург.ру» вошел с Будейкиным в контакт. Филипп откликнулся быстро, написав: «Я готов рассказать тебе то, что не рассказывал ни одному журналисту. Можешь записывать, я не против».



Он сдержал свое обещание, и рассказал вещи, от которых волосы становятся дыбом. Мы созванивались каждый вечер, начиная с пятничного и заканчивая воскресным. В общей сложности мы разговаривали около пяти часов, три из которых я записал на диктофон.



Наш разговор начинается с того, что он немного рассказывает о себе: Филипп Будейкин, 21 год, живет в городе Солнечногорск под Москвой, на третьем курсе обучения по специальности «Психология» был отчислен из университета, увлекается звукорежиссурой и музыкой. А потом он вдруг неожиданно прерывает сам себя и уверенно говорит: «Ладно, хватит. Давай по делу. Какие есть вопросы?»



Ты действительно подталкивал подростков к смерти?



- *Твердо* Да. Я действительно это делал. Не волнуйся, ты все поймешь. Все поймут. Они умирали счастливыми. Я дарил им то, чего у них не было в реальной жизни: тепло, понимание, связь.

продолжение материала на портале "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.РУ" 15.11.16