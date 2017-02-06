Владельца частной клиники в Москве забили до смерти битой у подъезда его дома

Стало известно, как произошло громкое преступление в столице. Речь идет об убийстве владельца частной клиники на Малой Филёвской улице.

Камеры запечатлели, как молодчик набросился на бизнесмена и стал колотить его битой. Жертва упала на колени и не оказывала сопротивление. При этом злоумышленник продолжал избивать мужчины. В общей сложности он нанес предпринимателю около одиннадцати ударов, сообщает life.ru.

Стало известно имя погибшего. Это Андрей Истомин. Ранее "АН"-онлайн" уже писали, что бизнесмена нашли прохожие недалеко от подъезда его дома. На тот момент он еще был жив. Однако спасти мужчину так и не удалось. Он умер по дороге в больницу.