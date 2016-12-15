Житель Санкт-Петербурга забил до смерти престарелую мать

В культурной столице России 14 декабря произошло циничное и жестокое убийство. 48-летний сын избил свою мать до смерти. Пожилой женщине было 76 лет. Жертву избиения госпитализировали, но она скончалась.

Избитая своим сыном пенсионерка скончалась в больнице на следующий день, хоть врачи и пытались ей помочь, передает «Росбалт».

Полиция выехала по адресу пенсионерки, но там никого не застала. Выяснилось, что старушку избил после ссоры ее 48-летний сын. Мужчина избил мать и скрылся. Однако, полиция обнаружила беглеца и задержала его.

Следствие установило, что женщину избивали руками и ногами. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.