Серьезное ДТП с микроавтобусом произошло в Подмосковье, есть жертва

В Волоколамском районе Подмосковья на автодороге М9 сегодня случилось дорожно-транспортное происшествие.

В результате столкновения автомобиля марки KIA с микроавтобусом погиб один человек, а еще пять пострадали. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу областной полиции, за рулем иномарки находилась женщина, которая не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с микроавтобусом Ford.

В ходе аварии скончалась сама виновница ДТП, а тяжелые травмы получили пять пассажиров микроавтобуса. В настоящий момент на месте случившегося работают сразу несколько бригад "скорой помощи".