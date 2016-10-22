В Ханты-Мансийском автономном округе крупное ДТП спровоцировал автомобиль, выехавший на встречную полосу. В итоге два автомобиля не подлежат восстановлению, а водители и пассажиры отделались ссадинами.

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей произошло еще в минувшую среду, 19 октября, но опубликовано только что. Авария произошла на трассе Нефтеюганск - Пыть-Ях в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает телеканал «360».

Водитель кроссовера пошел на обгон, но не сумел адекватно оценить обстановку на дороге и выехал на встречную полосу, - прямо на авто, из которого и велась съемка. Водитель сумел уйти от удара, но и его от маневра развернуло и вынесло на встречную полосу… Все остались живы и невредимы. Автомобили восстановлению не подлежат.