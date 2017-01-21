В Италии разбился автобус с детьми, погибло 16 человек

Точное число пострадавших в аварии с пассажирским автобусом в Италии пока не известно, возможно, что число жертв увеличится. В настоящее время известно о 16 погибших подростках возрастом от 14 до 18 лет.

Известно, что автобус перевозил детей из Венгрии. Крупное ДТП произошло в северной части Италии, сообщает ТАСС.

ДТП произошло в ночь на 21 января (около 02.00 мск) в коммуне Сан-Мартино-Буон-Альберго. Автобус следовал из Франции в Венгрию и при движении по дороге в Италии врезался в опору. От удара автобус воспламенился, а пассажиры оказались блокированы в горящем салоне из-за заклинивших дверей. На месте ДТП работают спасатели, по их информации, несколько человек при ударе выбросило наружу через лобовое стекло и они погибли первыми.