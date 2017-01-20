Прокуратура требует лишить Мару Багдасарян водительских прав

Злостная нарушительница ПДД Мара Багдасарян, прославившаяся на всю страну в мае прошлого года после “гонок на Gelandewagen”, когда представители “золотой молодежи” пытались скрыться от полиции, может лишиться водительских прав. Столичная прокуратура направила в суд соответствующий иск.

Правда, причиной этого стали не многочисленные нарушения правил вождения, за которые скандальной стритрейсерше предстоит выплатить штрафы на общую сумму около 180 тысяч рублей, а здоровье девушки. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства, у Багдасарян имеются медицинские противопоказания для управления транспортными средствами.