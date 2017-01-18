Из морга в Красноярске исчез покойник

Необычное уголовное дело расследуется в Красноярске. Из морга внезапно исчезло тело пожилой женщины.

Как сообщается, труп привезли на судебно-медицинскую экспертизу. После того, как она была проведена, тело 88-летней женщины поместили в холодильное отделение. Через какое-то время приехали родственники, чтобы забрать покойную. Каково же было удивление сотрудников морга, когда они не обнаружили тело умершей, сообщает ria.ru.

На данный момент следствие выясняет, каким образом мог исчезнуть труп. Рассматривается несколько версий. По одной из них, тело зачем-то похитили. По другой, захоронили по ошибке.