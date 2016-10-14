У тульского дальнобойщика в машине нашли труп женщины

Страшную находку сделал дальнобойщик, что оставил свой большегруз на парковке у Одоевского шоссе в Туле. Мужчина, как он объяснил криминалистам, отошел перекусить, а вернувшись, обнаружил в кабине труп.

Инцидент произошел еще утром 13 октября, передает портал myslo.ru. Автомобиль был припаркован напротив местного пивзавода. Дальнобойщик следовал по маршруту, в кабине ехала попутчица. Водитель на парковке вышел, чтобы перекусить, а когда вернулся, застал женщину мертвой. Приехавшие криминалисты следов насильственной смерти не обнаружили. По предварительной версии следствия, женщине просто стало плохо и криминальной составляющей в инциденте нет.