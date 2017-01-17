Инцидент с девушкой на Lexus в Санкт-Петербурге произошел 15 января и горячо обсуждается в соцсетях. Дама не пропустила спецмашину на пожар, сообщив, что не знает, как включается в автомобиле задний ход.

Надо сказать, что огнеборцы тот пожар потушили, но пожарные рукава пришлось тянуть через весь двор, пишет «Комсомольская правда».

проезд им Несколько пожарных расчетов спешили к горящему жилому дому, ноим преградила автоледи на дорогой машине. На просьбу пожарных дать им проехать дама ответила, что горит не ее дом, поэтому ее это не волнует.

После настойчивых просьб пожарных дама вообще сказала, что не знает, как включить заднюю передачу. Пожарным пришлось приспосабливаться и пожар они потушили, никто не пострадал.