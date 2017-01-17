По вине пьяного священника в Ростове столкнулись семь автомобилей

В Ростове-на-Дону по вине священнослужителя, управлявшего автомобилем в нетрезвом состоянии, произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы региона, автомобиль Mitsubishi, за рулем которого находился нетрезвый священник, столкнулся с двигавшимся в противоположном направлении ВАЗ-21099. От удара оба транспортных средства отлетели к обочине, где врезались в припаркованные машины.

Женщина и восьмилетний ребенок, находившиеся в иномарке, получили травмы и были доставлены в больницу. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

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