Врачи вывели из состояния клинической смерти пострадавших при крушении Boeing

Спецслужбы продолжают работать на месте крушения самолета Boeing под Бишкеком. Медики оказывают помощь пострадавшим, которых удается извлечь из-под обломков.

Как сообщается, два человека на момент спасения находились в состоянии клинической смерти. Однако медикам удалось их «оживить» прямо на месте трагедии. После этого пострадавшие были доставлены в больницы. Сейчас они находятся в реанимации, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Напомним, что грузовой самолет рухнул под Бишкеком. Воздушное судно упало прямо на дома, которые находились недалеко от аэропорта. Очевидцы рассказали о первых минутах этой ужасной трагедии.