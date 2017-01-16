Жители поселка, на который упал самолет под Бишкеком, рассказали о трагедии

Очевидцы крушения грузового самолета Boeing в Киргизии рассказали, как произошла трагедия. По их словам, они сначала не поняли, что произошло. Первая мысль, которая пришла в голову – землетрясение.

Женщина, которая проживает с детьми в доме, который одним из первых задело воздушное судно, рассказала о случившемся. По ее ловам, она сильно испугалась. Услышала сильный шум, схватила детей и выбежала на улицу. Оказалось, что самолет снес крышу ее дома. Однако упал он все-таки на другие строения, которые стояли дальше.

Женщина рассказала, что увидела сильный пожар. Кроны деревьев были снесены, с некоторых свисали обломки самолета. По словам свидетеля, сейчас спецслужбы извлекают из-под обломков людей. Среди пострадавших много детей, сообщает ria.ru.

Напомним, что авиакатастрофа произошла под Бишкеком. В результате крушения грузового самолета погибло тридцать семь человек, пострадало одиннадцать.