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Стала известна личность человека, упавшего с башни "Москва-Сити"

14 января 2017, 20:03 [ «АН-Москва» ]

Стала известна личность человека, упавшего с башни "Москва-Сити"
globallookpress.com

Ранее «АН-онлайн» сообщали о трагедии в «Москва-Сити», где с одной их башен упал человек. Стали известны подробности инцидента. Погибший – парень 19 лет, студент. Он приехал в «Москва-Сити» на каток.

Как уже сообщали «АН-онлайн», трагедия произошла 14 января около 16.00. Человек сорвался с башни «Око». Молодой человек упал с 86-го этажа прямо на припаркованный автомобиль. Длинные волосы студента очевидцы приняли за женскую прическу, поэтому поначалу считали, что погибла девушка, сообщает «Лайф».

Известно, что студент приехал в «Москва-Сити» вместе с отцом, чтобы посетить каток и не удержался, чтобы не сделать селфи на крыше небоскреба. На месте происшествия до сих пор работают криминалисты, рассматривается и версия суицида. 

 

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