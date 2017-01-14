С башни Москва-Сити упал человек

По свидетельству очевидцев, с башни Око «Москва-Сити» около 16 часов 14 января сорвалась девушка. Тело несчастной упало прямо на припаркованный у башни автомобиль. На место происшествия выехала полиция.

Девушка сорвалась с огромной высоты, практически проломив крышу иномарки. Причины падения пока неизвестны. Полиция проводит доследственную проверку по факту инцидента. На место происшествия также выехала машина «скорой помощи».