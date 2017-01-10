Стало известно, как произошло отравление газом жителей Подмосковья

Ужасная трагедия произошла в подмосковном Подольске в одном из домов на улице Кирова. В результате отравления газом погибли три человека, еще восемь пострадали.

Как стало известно, причиной случившегося послужила неисправность в газовой колонке в одной из квартир, а также системы вентиляции. Из-за этого газ сгорал не полностью и смог распространиться на соседние жилища. В результате погиб не только хозяин квартиры, в которой была установлена неисправная газовая колонка, но и два других жителя дома, сообщает телеканал РЕН ТВ.

На данный момент следствие проводит проверку. По ее результатам будет вынесено процессуальное решение.