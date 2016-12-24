Во Владикавказе четыре человека отравились угарным газом

Во Владикавказе двое детей и двое взрослых погибли, отравившись угарным газом от печки, которую они использовали в качестве обогревателя.

Как сообщает СУ СКР по Северной Осетии, тела двух родных сестер, а также детей двух и шести лет были обнаружены в одном из частных домов, находящихся на территории садоводческого товарищества “Учитель”. По предварительной версии следствия, смерть была вызвана отравлением угарным газом из-за работавшей в качестве обогревателя печки. В настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка.

В начале декабря ХМАО десять детей, проживающих в приемной семье, получили отравление угарным газом из-за неисправной системы дымоудаления.

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