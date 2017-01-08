В Ленобласти разыскивают пропавшего шестилетнего ребенка

В Ленинградской области ведутся поиски шестилетнего мальчика, не вернувшегося вчера домой после прогулки с собакой. Предполагается, что малыш мог провалиться под лед на реке Ижора.

Инцидент произошел в городе Коммунар Гатчинского района. 7 января мальчик вышел во двор с собакой, и больше его никто не видел. Местные СМИ сообщают, что собака впоследствии была найдена рядом с домом, однако мальчика разыскать пока не удалось.

В настоящий момент в поисках, помимо сотрудников МЧС, задействованы водолазы и около трехсот волонтеров. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье “убийство”.

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