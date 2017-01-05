Королеву Англии едва не застрелил охранник

Британские СМИ не сообщают дату инцидента, но он точно был. Елизавета II среди ночи прогуливалась в окрестностях Букингемского дворца, страдая от бессонницы, и едва не стала жертвой бдительного охранника.

На королеве в ту ночь было серое пальто, и прогуляться монаршая особа вышла без предупреждения охраны, сообщает РИА Новости.

Часовой у дворца, увидев тень в пальто, прицелился и спросил, кто идет. Когда выяснилось, что незнакомка - королева Великобритании, часовой признался, что едва не застрелил ее. Елизавета II в свойственной ей взвешенной манере сообщила караульному, что в следующий раз обязательно ему позвонит, чтобы он не стрелял.