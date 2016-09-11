Королева Великобритании Елизавета II на свои 90 лет не выглядит: супругу своего внука королева любезно решила доставить к месту пикника сама и села за руль любимого внедорожника Range Rover.

Елизавета II прокатила герцогиню Кембриджскую Кейт по резиденции Балморал в Шотландии, пишет британская газета Telegraph.

О любви королевы к автомобилям и к вождению известно давно: Land Rover и Jaguar – ее любимые машины. На этот раз королева выбрала для поездки Land Rover, так как ехать предстояло на пикник, где их ждал принц Уильям.

Издание отмечает, что данный случай показывает отменное здоровье королевы и ее хорошее отношение к супруге своего внука.