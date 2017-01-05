Под Смоленском женщину дважды сбили на трассе

Известно, что дорожный инцидент в Смоленской области произошел приблизительно в 20.30 4 января на 38-м километре трассы Витязи — Духовщина — Белый — Нелидово. 37-летнюю женщину сбил сначала один автомобиль, а затем другой.

Женщина от полученных ранений скончалась на месте до приезда врачей скорой помощи, сообщает портал SmolDaily.ru.

Не уточняется, находилась ли дама в момент ДТП в пешеходной зоне. Впрочем, для водителей это ничего не меняет. Женщину на трассе сбил водитель на автомобиле «Фольксваген», после чего на упавшего пешехода наехал водитель другого авто, который скрылся с места ДТП. В региональном ГИБДД разыскивают автомобиль «БМВ» - предположительно на нем и был совершен второй наезд.