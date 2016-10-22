В Москве грузовик сбил женщину с двумя детьми

В ДТП на востоке столицы пострадали женщина и двое детей. Грузовой автомобиль марки Hyundai Porter 22 октября в районе Измайлово сбил на пешеходном переходе женщину с двумя детьми, передает ТАСС.

Женщина с детьми переходила дорогу по пешеходной «зебре», но это не спасло ее и детей от колес грузовика. В пресс-службе Госавтоинспекции Москвы сообщили, что все пострадавшие срочно госпитализированы, о их состоянии сведений пока енет.

Наезд грузовика на трех пешеходов произошел на переходе возле дома № 4 по Первомайской улице.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС, выясняются все обстоятельства и причины аварии.