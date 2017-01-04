В Бруклине пассажирский поезд сошел с рельсов, пострадало 76 человек

В нью-йоркском районе Бруклин сошел с рельсов пассажирский поезд. Инцидент произошел на железной дороге Лонг-Айленда. Вначале поступила информация о 18 пострадавших, но выяснилось, что их не менее 76.

О пострадавших в железнодорожной аварии сообщает на своей странице в Twiter пожарная служба Нью-Йорка. Число легкораненых к настоящему времени – 76 человек, передает РИА Новости. Сообщается, что полученные людьми травмы угрозу для жизни не представляют.