В Индии поезд сошел с рельсов, погибли 60 человек

Крупная железнодорожная катастрофа произошла в Индии. Близ города Пукраян сошел с рельсов пассажирский поезд. При аварии погибло не менее шестидесяти человек, - данные о погибших постоянно меняются.

Сообщается, что 14 вагоном пассажирского экспресса сошли с рельсов, передают РИА Новости. Катастрофа произошла в северной части Индии у города Пукраян. О причинах аварии пока информации нет, но по сведениям некоторых источников в полиции есть версия, что крушение поезда могла вызвать поломка рельсов. Первые сообщения об аварии в Индии пришли в 04.50 мск, когда Глава индийского МВД в своем Twitter выразил соболезнования родственникам погибших.