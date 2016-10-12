На Савеловском направлении МЖД вагоны сошли с рельсов

На Савеловском направлении Московской железной дороги несколько вагонов электропоезда сошли с рельсов.

В настоящий момент из-за инцидента произошел небольшой сбой в расписании пригородных электричек, передает ТАСС данные управления столичной магистрали. Уточняется, что сход вагонов с рельсов произошел в среду, 12 октября, при заезде в депо Лобня в 9.24 по московскому времени. Пассажиров в поезде не было.

В пресс-службе МЖД заметили, что опрокидывания вагонов не произошло, вследствие чего габарит пути не был нарушен. Ведутся работы по восстановлению движения.

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