В Подмосковье два товарняка сошли с рельсов

На Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) движение электропоездов временно приостановлено из-за схода двух грузовых вагонов в районе станции Очаково, сообщает 14 сентября управление МЖД.

ЧП произошло в 13.33 мск, - при прохождении стрелочного перевода в районе станции Очаково Киевского направления два вагона - рефрижератора грузового поезда потеряли контакт с рельсами и сошли с них. Сообщается, что поезд двигался в сторону Москвы. Пресс-служба МЖД сообщает, что опрокидывания вагонов не произошло, пострадавших нет, и движение электропоездов из столицы проходит по графику.

На месте происшествия работают два восстановительных поезда и движение электричек по направлению в Москву временно приостановлено.