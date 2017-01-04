На юге Москвы парализовано движение: столкнулись десятки автомобилей

На юге Москвы в настоящий момент парализовано движение из-за массового дорожно-транспортного происшествия.

На скользкой дороге утром в среду столкнулись одновременно несколько десятков автомобилей. Как сообщает сегодня портал Life, ДТП случилось на внешней стороне МКАД в районе Каширского шоссе. Сейчас машины на этом участке дороги стоят в ряд и не двигаются.

Проезжающие мимо автомобилисты утверждают, что пострадавших в авариях нет, однако подчеркивают, что некоторые транспортные средства получили серьезные повреждения.