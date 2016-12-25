Под Новосибирском столкнулось более 20 автомобилей

Причиной массового ДТП стала сильнейшая метель на трассе. Не менее двух десятков автомашин столкнулись на 51-м километре под Новосибирском. Полиция пока даже не в силах сосчитать участников ДТП.

Известно, что машин не менее двух десятков. Региональное ГИБДД уточняет количество участников массовой аварии, передает ТАСС.

На месте столкновения авто работают сотрудники полиции, стараясь обеспечить порядок.

Не сообщается, есть ли пострадавшие в аварии и насколько сильным было первое столкновение. На шоссе образовалась огромная пробка. Ранее местный портал НГС сообщал об аварии на выезде из города, которая тоже привела к огромной пробке в сторону городского центра, - в том ДТП пострадали два человека.