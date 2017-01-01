МЧС: новогодняя ночь прошла без серьезных происшествий

В Министерстве чрезвычайных ситуаций России заявили, что новогодняя ночь в России прошла без каких-либо серьезных происшествий.

Как сообщает пресс-служба ведомства, за последние сутки по всей стране было ликвидировано 439 пожаров - это практически вдвое меньше, чем за тот же период в прошлом году.

Как уже сообщалось ранее, для обеспечения безопасности россиян на новогодних каникулах на дежурство выйдут около 350 тысяч человек, в том числе около ста тысяч - только от МЧС. Они будут следить за порядком и оперативно устранять возможные чрезвычайные ситуации на территории России. Кроме того, в дни новогодних праздников будет задействовано более 90 единиц различной техники.

Читайте также:

См. все новости дня