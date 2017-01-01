Для борьбы с ЧС в праздники будут дежурить более 350 тысяч человек

Порядка 350 тысяч человек выйдут на дежурство, чтобы обеспечивать безопасность россиян в дни новогодних каникул, следить за порядком и оперативно устранять возможные чрезвычайные ситуации на территории России.

Кроме того, как сообщил корреспондентам РИА Новости замглавы департамента пожарно-спасательных и специальных формирований МЧС России Владлен Аксенов, в обеспечении безопасности будет участвовать порядка 95 тысяч единиц пожарной и аварийно-спасательной техники. Он пояснил, что ежедневно на дежурство будет заступать 36 тысяч сотрудников МЧС и 18 тысяч единиц техники. Всего же от ведомства в устранении и предотвращении ЧС будут участвовать более ста тысяч человек.

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