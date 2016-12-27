СМИ узнали подробности крушения Ту-154

Стали известны некоторые подробности крушения над Черным морем российского воздушного судна Ту-154, на борту которого находилось более девяноста человек.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники, в момент крушения самолет летел со скоростью, превышающую 500 километров в час, причем его нос в этот момент по непонятным пока причинам был сильно задран вверх. Последний факт подтверждает слова очевидца, о которых стало известно немногим ранее.

При этом собеседник издания уточняет, что, вероятнее всего, крушение произошло в тот момент, когда на самолете убиралась так называемая механизация - расположенные на крыльях устройства, предназначенные для регулирования его несущей силы.

Предполагается также, что в момент разворота при выполнении маневра самолет столкнулся с поверхностью воды. При этом не исключается, что к катастрофе привели сразу нескольких причин.

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