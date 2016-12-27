Очевидец крушения Ту-154 сообщил подробности

Стали известны некоторые подробности авиакатастрофы, произошедшей над Черным морем в минувшее воскресенье. Очевидцем крушения самолета стал один из сотрудников береговой охраны пограничных войск ФСБ.

Как сообщает “Коммерсантъ”со ссылкой на близкие следствию источники, свидетель в момент авиакатастрофы находился на катере в море. По его словам, непосредственно перед крушением скорость Ту-154 была невысокой и вместо того, чтобы набирать высоту, он стал быстро снижаться. При этом нос самолета был так сильно задран вверх, что хвостовая часть раньше коснулась воды и сразу же отвалилась.

Следователи продолжают прорабатывать различные версии случившегося. Среди основных - неисправность самолета, ошибка пилота и попадание в двигатель посторонних предметов. Версия о теракте пока не находит своего подтверждения.

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