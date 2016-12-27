Московский суд признал госпереворотом события на Украине в 2014 году

В ходе состоявшегося сегодня заседания Дорогомиловского суда столицы были допрошены бывшие украинские чиновники, занимавшие в период майдана высокие посты, в том числе и в администрации президента Януковича. Все они заявили, что рассматривают происходившее в Киеве как госпереворот.

Как передает РИА Новости, бывший глава Службы безопасности Украины Александр Якеменко подчеркнул, что все события на площади Независимости происходили под руководством официальных лиц Соединенных Штатов. Кроме того, по словам свидетелей, действиями на майдане руководили инструкторы из Грузии, Польши и стран Балтии.

Суд вынес решение удовлетворить иск экс-депутата Верховной рады Владимира Олейника и признать события в Киеве государственным переворотом.

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