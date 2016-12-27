В Иркутской области замминистра заподозрили в халатности из-за массового отравления

В Иркутской области число жертв отравления средством “Боярышник” достигло 77 человек. Общее число пострадавших составило 123 человека, из них шестнадцать все еще находятся в местных больницах.

Как сообщает РИА Новости, в связи со случившимся было возбуждено уголовное дело по статье “Халатность” в отношении замминистра имущественных отношений региона Евгении Нефедовой, в число обязанностей которой входили и вопросы о распоряжении земельными участками.

По данным следователей, на одном из арендованных местным предпринимателем участков располагался торговый павильон, в который как минимум трижды за 2015-2016 года были выявлены факты нарушения закона о реализации алкогольной продукции. Однако вместо того, чтобы обратиться в суд с иском о расторжении договора аренды, чиновница выписывала предупреждения и штрафы.

Именно в этом павильоне в декабре текущего года реализовывался “Боярышник”, который привел к печальным последствиям.

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