Появились догадки, почему Ту-154 не смог набрать высоту

Кроме основных версий, озвученных ФСБ, появилась еще одна – перегруз лайнера. Накануне в интернете появилось видео загадочной вспышки в небе, породившей предположение о взрыве Ту-154 в воздухе.

Однако, эксперты заявили, что вспышка и катастрофа не совпадают по времени. Яркое пятно на небе было зафиксировано камерами наружного наблюдения через полчаса после того, как борт Минобороны с 84 пассажирами и 8 членами экипажа упал в море.

При этом с самого начала было известно, что Ту-154, поднявшийся в небо после дозаправки в Сочи, так и не смог набрать высоту. Источник «Интерфакса», знакомый с ходом расследования, не исключает, что это могло произойти по причине перегруза, либо технической неисправности воздушного судна. Об этом якобы свидетельствуют объективные данные, полученные в ходе расследования, а очевидцы рассказывают о том, что самолет необычно долго летел на низкой высоте.



