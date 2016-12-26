Минобороны РФ: спасжилетов на погибших в крушении Ту-154 не было

Все сообщения в ряде СМИ о том, что на телах жертв авиакатастрофы Ту-154 в Черном море якобы были надеты спасательные жилеты, в российском оборонном ведомстве называют «постыдными выдумками».

В Минобороны РФ заверяют, что информация о спасжилетах на телах жертв авиакатастрофы Ту-154 не соответствует действительности.

Ранее в ряде СМИ сообщалось, что на телах нескольких жертв трагедии были надеты спасательные жилеты, то есть некоторые пассажиры успели приготовиться к эвакуации.

В Министерстве обороны подчеркивают прозрачность при расследования катастрофы: все подробности и факты ведомство сообщает оперативно и точно и просит не верить слухам и домыслам.

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