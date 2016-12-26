Сразу три московских вокзала эвакуировали из-за угрозы взрыва

В понедельник, 26 декабря, в Москве эвакуировали сразу три вокзала.

Согласно последней информации, данная мера была принята после того, как в полицию поступило сообщение о заложенной бомбе. Как сообщает сегодня новостной портал Life, в настоящий момент угроза взрыва сохраняется на Ярославском, Ленинградском и Казанском вокзалах.

Сейчас на месте работают кинологи со служебными собаками - они тщательно обследуют территорию. Все люди были экстренно эвакуированы.