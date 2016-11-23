В Москве эвакуировали Курский вокзал и ТЦ “Савеловский” из-за сообщений о бомбе

В столице был эвакуирован Курский вокзал. Почти шестьсот пассажиров были выведены на улицу сотрудниками полиции после звонка о заложенной бомбе. В настоящий момент на месте работают спасатели и саперы, проводится проверка территории вокзала.

Также стало известно, что был совершен звонок с аналогичной угрозой, касавшейся торгового комплекса “Савеловский”: неизвестный сообщил, что в здании находится взрывное устройство. В настоящий момент в здании продолжается проверка, о ее результатах пока ничего не известно.

Ранее мы сообщали, что сегодня в междугороднем автобусе на юге столицы было найдено взрывное устройство. В настоящий момент оно обезврежено и отправлено на экспертизу.

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