В московском автобусе нашли взрывное устройство

На юге столицы в междугороднем автобусе водитель обнаружил самодельное взрывное устройство. Инцидент произошел на Ореховом бульваре в районе станции Красногвардейская.

Как сообщает Life со ссылкой на слова очевидцев, неопознанное устройство нашел водитель в бензобаке автобуса Новомосковск-Москва при осмотре транспортного средства. На место происшествия в оперативном порядке прибыл сапер для обезвреживания бомбы. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время устройство обезврежено, однако место происшествия все еще оцеплено и специалисты продолжают работу. Местность осматривают кинологи.

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