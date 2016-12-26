Петербуржец показал дорогу к метро, но вместо благодарности получил удар ножом

Жителя Санкт-Петербурга привезли в одну из больниц с резаной раной шеи. Как оказалось, на него напали на улице неизвестные.

По словам 20-летнего пострадавшего, он вышел из дома вечером в воскресенье, 25 декабря. На улице к нему подошли трое мужчин. Они попросили показать дорогу до станции метро. Однако, получив подробные объяснения, вдруг совершили нападение. Один брызнул в жертву из баллончика, а второй нанес удар ножом, сообщает life.ru.

К счастью, рана была не слишком серьезной. Медики оказали потерпевшему помощь и отпустили его домой. На данный момент следствие проводит проверку, выясняя все детали произошедшего.