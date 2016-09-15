В Новосибирске родители приняли рану от арматуры на голове четырехлетнего сына за простую царапину

В одну из новосибирских больниц был доставлен четырехлетний мальчик с высокой температурой и сонливостью. Врачи сделали томографию и обнаружили у ребенка серьезное ранение.

Как оказалось, небольшой кровоподтек за ухом малыша оказался раной от арматуры, пробившей череп, повредившей мозговое вещество и дошедшей до центральной части головы. Медики диагностировали также посстравматическое кровоизлияние.

Врачи говорят, что повреждения очень серьезны, но у мальчика есть шансы вернуться к полноценной жизни в последствии. В данный момент мальчик находится в реанимации, сообщает Life.

При поступлении в больницу со слов самого мальчика удалось установить, что рана была им получена во время прогулки. Родителей в тот момент рядом не было. Сотрудники больницы обратились в правоохранительные органы.

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