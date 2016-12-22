Появились подробности трагедии в московском метро

Утром в четверг, 22 декабря, появилась информации о сегодняшнем страшном происшествии в московском метрополитене.

Оказалось, что пассажир упал с платформы на рельсы прямо под приближающийся поезд. Как уточняет портал Life, трагедия произошла на станции московского метро "Бибирево" Серпуховско-Тимирязевской линии. Человек, упавший под состав, скончался на месте от травм, несовместимых с жизнью.

В настоящий момент движение на станции приостановлено, врачи и сотрудники экстренных служб извлекают тело погибшего из-под поезда. Устанавливаются все причины происшествия.