На станции «Менделеевская» Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена мужчина упал прямо под колеса поезда, сообщает МЧС столицы. Пострадавшего удалось спасти, он госпитализирован.

Сообщение об инциденте поступило на пульт дежурного в 20.19 мск. Сообщалось о том, что под поезд на станции метро «Менделеевская» Серпуховско-Тимирязевской линии угодил мужчина, передает «Лайф». В 20.40 прибывшим спасателям удалось вытащить пострадавшего из под вагона поезда и передать для осмотра медикам. Есть сведения, что он получил сильные травмы.

Это происшествие в вечерний час пик парализовало движение поездов от станции метро "Владыкино" до станции "Чеховская". В настоящее время движение восстановлено.